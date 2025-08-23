快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

公投即時開票／重啟核三公投 桃園同意票大於不同意票

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
重啟核三公投桃園市下午約5點半完成計票作業，圖為選務工作人員回區公所繳交資料。記者鄭國樑／攝影
重啟核三公投桃園市下午約5點半完成計票作業，圖為選務工作人員回區公所繳交資料。記者鄭國樑／攝影

重啟核三公投桃園市有效同意票數對投票權人總數百分比為21.77%，投票率26.99%；公投要過關必須全國同意票達投票權總人數四分之一（25%）以上。

這次公投桃園市投票權人總數為197萬1813人，投票人數53萬2214，有效票52萬8192、無效票4022，同意票42萬9306、不同意票9萬8886。桃園市13行政區沒有一個區同意票占比超過25%，最高為龍潭區24.64%，最低為觀音區16.75%。

中選會計票系統資訊顯示桃園市約下午5點30分完成所有計票，比7月26日大罷免投票到晚上7點過後才完成計票，快了至少一個半小時，不過大罷免投票率超過55%。

重啟核三公投桃園市下午約5點半完成計票作業，圖為選務工作人員回區公所繳交資料。記者鄭國樑／攝影
重啟核三公投桃園市下午約5點半完成計票作業，圖為選務工作人員回區公所繳交資料。記者鄭國樑／攝影

