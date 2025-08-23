聽新聞
公投即時開票／重啟核三公投 桃園同意票大於不同意票
重啟核三公投桃園市有效同意票數對投票權人總數百分比為21.77%，投票率26.99%；公投要過關必須全國同意票達投票權總人數四分之一（25%）以上。
這次公投桃園市投票權人總數為197萬1813人，投票人數53萬2214，有效票52萬8192、無效票4022，同意票42萬9306、不同意票9萬8886。桃園市13行政區沒有一個區同意票占比超過25%，最高為龍潭區24.64%，最低為觀音區16.75%。
中選會計票系統資訊顯示桃園市約下午5點30分完成所有計票，比7月26日大罷免投票到晚上7點過後才完成計票，快了至少一個半小時，不過大罷免投票率超過55%。
