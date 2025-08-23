核三重啟公投壓倒性同意 她說：印證川普「世紀大騙局」說

核三重啟公投今天投開票，雲林縣下午5時30分完成開票，同意票數9萬8165票、不同意2萬9429票，投票率僅22.66%，雲林縣長張麗善對此表示，「美國總統川普日前才說光電是世紀大騙局，公投投票結果印證心中的想法，真的是騙局」，政府都在騙民眾。

全台公投結果都是同意重啟核三壓倒性領先，張麗善今受訪表示，這是民意所趨。她表示，多年來，民眾已親眼見證能源政策所帶來的重大影響，包括近期颱風造成的衝擊，更突顯再生能源的不穩定性，不僅無法確保供電安全，甚至導致環境與社會的多重災難，以這次颱風造成的太陽能板毀損為例，不僅回收處理困難，還造成汙染，民眾都有眼睛看、自有判斷。

張麗善表示，近來許多專家學者針對核能安全及核廢料處置，提出專業論述與建言，美國總統川普更直言光電是「世紀大騙局」，今天公投的結果正好印證民眾心中的想法「真的是騙局」，光電不僅掏空台灣，更影響台灣金融，業者大舉借貸興建太陽能板，再以高價賣給台電，兩邊獲利，最後卻是全民買單，只因為台電「不能倒」。

此次公投雖投票率不高，但選民的行動與表態，已強烈清楚傳達一個訊息，「要重啟核三」，才能確保台灣基礎電力穩定。這凸顯出民眾對於當前能源政策的強烈不滿與警示，並希望中央政府必須認真檢討與省思。