快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

核三重啟公投壓倒性同意 她說：印證川普「世紀大騙局」說

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善對核三重啟公投同意票數大幅領先不同意表示，「美國總統川普日前才說光電是世紀大騙局，公投投票結果印證心中的想法，真的是騙局」，政府都在騙民眾，圖為張麗善今出席虎尾中元祭記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善對核三重啟公投同意票數大幅領先不同意表示，「美國總統川普日前才說光電是世紀大騙局，公投投票結果印證心中的想法，真的是騙局」，政府都在騙民眾，圖為張麗善今出席虎尾中元祭記者會。記者陳雅玲／攝影

開票直播

核三重啟公投今天投開票，雲林縣下午5時30分完成開票，同意票數9萬8165票、不同意2萬9429票，投票率僅22.66%，雲林縣長張麗善對此表示，「美國總統川普日前才說光電是世紀大騙局，公投投票結果印證心中的想法，真的是騙局」，政府都在騙民眾。

全台公投結果都是同意重啟核三壓倒性領先，張麗善今受訪表示，這是民意所趨。她表示，多年來，民眾已親眼見證能源政策所帶來的重大影響，包括近期颱風造成的衝擊，更突顯再生能源的不穩定性，不僅無法確保供電安全，甚至導致環境與社會的多重災難，以這次颱風造成的太陽能板毀損為例，不僅回收處理困難，還造成汙染，民眾都有眼睛看、自有判斷。

張麗善表示，近來許多專家學者針對核能安全及核廢料處置，提出專業論述與建言，美國總統川普更直言光電是「世紀大騙局」，今天公投的結果正好印證民眾心中的想法「真的是騙局」，光電不僅掏空台灣，更影響台灣金融，業者大舉借貸興建太陽能板，再以高價賣給台電，兩邊獲利，最後卻是全民買單，只因為台電「不能倒」。

此次公投雖投票率不高，但選民的行動與表態，已強烈清楚傳達一個訊息，「要重啟核三」，才能確保台灣基礎電力穩定。這凸顯出民眾對於當前能源政策的強烈不滿與警示，並希望中央政府必須認真檢討與省思。

她認為，中央高喊「淨零碳排」，卻同時棄用最穩定且不排碳的核能，反而一味依賴不穩定的再生能源，這是不可能的事，政府不能說一套做一套，事實上都事與願違，都在騙民眾，雲林縣有9萬多民眾支持核三延役，這就是基層、最真切的民意。

核三重啟公投今天投開票，雲林縣下午5時30分完成開票，同意票數9萬8165票、不同意2萬9429票。記者陳雅玲／攝影
核三重啟公投今天投開票，雲林縣下午5時30分完成開票，同意票數9萬8165票、不同意2萬9429票。記者陳雅玲／攝影

公投 核電 核三

延伸閱讀

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

川普4延TikTok禁令 稱已有美買家

波頓vs.川普恩怨：外交政策不合、出書爆料川普求助習近平

整頓華府治安後 川普：下一個是芝加哥

相關新聞

公投即時開票／核三重啟公投「蘭嶼投票率僅1成」 同意票多於不同意

核三重啟功投今日舉行投開票，核廢料貯存場的台東蘭嶼鄉，開票結果出爐，同意344票、不同意151票，投票率12.12%。另...

公投即時開票／公投投票率僅0.087創新低 金門烏坵不到10分鐘開完票

全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作...

公投即時開票／嘉市公投結果「投票率27.69%」創新低 同意票超過7成

全國性公民投票第21案「核三廠重啟」今天舉行，民主聖地嘉義市投票結果在下午5時半出爐，投票率僅27.69%，不到3成，創...

公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5...

重啟核三公投開票結果出爐 台南市 「同意大於不同意」

核三重啟公投今日舉行投開票，台南市開票結果出爐，總投票人數160萬0962人，投票人數42萬6241人，同意票28萬15...

核三重啟公投 屏東縣全數開完 同意票比不同意多出3萬餘票

核三重啟公投案，屏東縣設置732投開票所，屏東縣選委會指出，今傍晚17時40分開票結束，屏東縣的投票率是31％，開出結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。