公投即時開票／人潮少…連江縣公投投票率僅19.23％ 在地人嘆：史上最冷清

全國性公投第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，連江縣全縣投票率僅19.23％。根據縣選舉委員會統計，連江縣共有1萬1944名投票權人，實際投出2329票，其中有效票2297張，同意2129票、不同意136票，另有32張無效票，投票率19.23%，不少當地民眾直呼，這場投票是「史上最冷清」。

今日上午8時起，馬祖各投票所陸續開放，不過與一般選舉相比，投票人潮明顯稀少。縣長王忠銘上午8時30分在仁愛國小完成投票，隨後在選委會幹部陪同下巡視各投票所運作情況。