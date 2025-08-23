公投即時開票／人潮少…連江縣公投投票率僅19.23％ 在地人嘆：史上最冷清

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長王忠銘巡視各投票所運作情況。圖／縣府提供
全國性公投第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，連江縣全縣投票率僅19.23％。根據縣選舉委員會統計，連江縣共有1萬1944名投票權人，實際投出2329票，其中有效票2297張，同意2129票、不同意136票，另有32張無效票，投票率19.23%，不少當地民眾直呼，這場投票是「史上最冷清」。

今日上午8時起，馬祖各投票所陸續開放，不過與一般選舉相比，投票人潮明顯稀少。縣長王忠銘上午8時30分在仁愛國小完成投票，隨後在選委會幹部陪同下巡視各投票所運作情況。

地方人士分析，核三延役議題與馬祖關聯度不大，加上當地沒有搭配任何罷免案，民眾投票意願明顯偏低，多數旅台鄉親也未返鄉，最後主要是在地居民前往投票。

