公投即時開票／人潮少…連江縣公投投票率僅19.23％ 在地人嘆：史上最冷清
全國性公投第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，連江縣全縣投票率僅19.23％。根據縣選舉委員會統計，連江縣共有1萬1944名投票權人，實際投出2329票，其中有效票2297張，同意2129票、不同意136票，另有32張無效票，投票率19.23%，不少當地民眾直呼，這場投票是「史上最冷清」。
今日上午8時起，馬祖各投票所陸續開放，不過與一般選舉相比，投票人潮明顯稀少。縣長王忠銘上午8時30分在仁愛國小完成投票，隨後在選委會幹部陪同下巡視各投票所運作情況。
地方人士分析，核三延役議題與馬祖關聯度不大，加上當地沒有搭配任何罷免案，民眾投票意願明顯偏低，多數旅台鄉親也未返鄉，最後主要是在地居民前往投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言