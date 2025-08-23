公投即時開票／核三所在地南灣里、大光里 公投結果「同意票超過不同意票」

今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，最終結果同意票超過不同意票，在地民眾支持核三延役。南灣里長葉啟俊及大光里長江進教均表示，這代表鄉親對於核三是認同的。

大光里同意票285票、不同意票201票，里長江進教表示，這是里民的心聲，代表對核三是認同的。他說，近兩年來墾丁觀光人數大減，工作機會減少很多；而核三廠還在運轉時，大修可以提供地方很多臨時工的工作機會，現在都沒有了。

他說，核三停役後，地方社區要舉辦活動申請經費，或是國小免費的營養午餐也都沒有了，雖然活動經費可以向縣府申請，但程序更為麻煩。至於核三廠安全部分，40年來都沒發生什麼嚴重意外。