快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

聽新聞
0:00 / 0:00

公投即時開票／核三所在地南灣里、大光里 公投結果「同意票超過不同意票」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮大光里，最終結果同意票超過不同意票。記者潘奕言／攝影
今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮大光里，最終結果同意票超過不同意票。記者潘奕言／攝影

開票直播

今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，最終結果同意票超過不同意票，在地民眾支持核三延役。南灣里長葉啟俊及大光里長江進教均表示，這代表鄉親對於核三是認同的。

大光里同意票285票、不同意票201票，里長江進教表示，這是里民的心聲，代表對核三是認同的。他說，近兩年來墾丁觀光人數大減，工作機會減少很多；而核三廠還在運轉時，大修可以提供地方很多臨時工的工作機會，現在都沒有了。

他說，核三停役後，地方社區要舉辦活動申請經費，或是國小免費的營養午餐也都沒有了，雖然活動經費可以向縣府申請，但程序更為麻煩。至於核三廠安全部分，40年來都沒發生什麼嚴重意外。

南灣里同意票280票、不同意票177票，里長葉啟俊表示，核三廠長期與地方關係良好，所以居民支持延役。他也呼籲台電與政府，應該要回應居民對核三廠安全的關切，且資訊要公開透明，化解地方疑慮來確保核三延役安全無虞。

今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮大光里，最終結果同意票超過不同意票。記者潘奕言／攝影
今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮大光里，最終結果同意票超過不同意票。記者潘奕言／攝影

公投 核電 核三 恆春 屏東縣

延伸閱讀

嘉市公投結果投票率僅27.69%創新低 同意票超過7成

公投開票結果／重啟核三公投 金門投票率僅12.38％「1小時完成開票」

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！馬文君等3人宣布安全下莊 重啟核三同意票破390萬

罷免即時開票／南投第二選區游顥罷免案 不同意票持續領先同意票

相關新聞

公投即時開票／核三重啟公投「蘭嶼投票率僅1成」 同意票多於不同意

核三重啟功投今日舉行投開票，核廢料貯存場的台東蘭嶼鄉，開票結果出爐，同意344票、不同意151票，投票率12.12%。另...

公投即時開票／公投投票率僅0.087創新低 金門烏坵不到10分鐘開完票

全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作...

公投即時開票／嘉市公投結果「投票率27.69%」創新低 同意票超過7成

全國性公民投票第21案「核三廠重啟」今天舉行，民主聖地嘉義市投票結果在下午5時半出爐，投票率僅27.69%，不到3成，創...

公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5...

核三重啟公投壓倒性同意 她說：印證川普「世紀大騙局」說

核三重啟公投今天投開票，雲林縣下午5時30分完成開票，同意票數9萬8165票、不同意2萬9429票，投票率僅22.66%...

公投即時開票／嘉義縣核三公投結果出爐 同意票7萬1315票「達72.14%」

嘉義縣今天公投狀況冷清，公投投票權人數42萬4950人，實際投票人數9萬9582人，投票率約23.43%，其中同意票7萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。