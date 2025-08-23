聽新聞
0:00 / 0:00
公投即時開票／核三所在地南灣里、大光里 公投結果「同意票超過不同意票」
今天重啟核三公投投票，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，最終結果同意票超過不同意票，在地民眾支持核三延役。南灣里長葉啟俊及大光里長江進教均表示，這代表鄉親對於核三是認同的。
大光里同意票285票、不同意票201票，里長江進教表示，這是里民的心聲，代表對核三是認同的。他說，近兩年來墾丁觀光人數大減，工作機會減少很多；而核三廠還在運轉時，大修可以提供地方很多臨時工的工作機會，現在都沒有了。
他說，核三停役後，地方社區要舉辦活動申請經費，或是國小免費的營養午餐也都沒有了，雖然活動經費可以向縣府申請，但程序更為麻煩。至於核三廠安全部分，40年來都沒發生什麼嚴重意外。
南灣里同意票280票、不同意票177票，里長葉啟俊表示，核三廠長期與地方關係良好，所以居民支持延役。他也呼籲台電與政府，應該要回應居民對核三廠安全的關切，且資訊要公開透明，化解地方疑慮來確保核三延役安全無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言