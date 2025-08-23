快訊

公投即時開票／嘉市公投結果「投票率27.69%」創新低 同意票超過7成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市公投開票。記者魯永明／攝影
嘉義市公投開票。記者魯永明／攝影

開票直播

全國性公民投票第21案「核三廠重啟」今天舉行，民主聖地嘉義市投票結果在下午5時半出爐，投票率僅27.69%，不到3成，創下歷次公投新低。此次嘉義市共有43,674票同意、17,279票不同意，同意票比例達71.65%，不同意票則為28.35%，顯示支持重啟核三的票數大幅領先，但整體參與度遠低於外界預期。

選務人員指出，此次投票率低落，與缺乏政黨動員有關。與過去四年前公投綁大選時，核四公投投票率超過四成相比，差距明顯。分析認為，這次主要政黨國民黨與民進黨未見積極宣傳，僅民眾黨舉辦說明會，導致選情冷清，選民投票意願不高。即便今日天氣晴朗，投票所內卻是「選務人員等不到選民」，投票所門可羅雀的情況相當普遍。

不過，嘉義市選委會與警方並未因此鬆懈，投票日仍比照大選規格，在選委會門口架設拒馬維安，以防突發狀況。雖然投票率不高，相關人員在執勤壓力上較以往輕鬆許多。隨著下午5時30分開票結果正式出爐，投開票工作圓滿結束，選務團隊與維安單位終於鬆了一口氣。

這次公投符合資格投票人數22萬1496人，投票人數只有6萬1324人，投票率不到3成，顯示嘉義市民在重大能源議題上的態度，以「同意」票居多，但也凸顯公投缺乏選舉熱度與政黨動員時，民眾參與度明顯不足，反映公投制度如何提升公民投票意願，仍是未來值得關注的課題。

嘉義市選委會前架拒馬。記者魯永明／攝影
嘉義市選委會前架拒馬。記者魯永明／攝影

