公投即時開票／屏東縣同意票大於不同意 相差3萬多票
8月23日今舉行核三重啟公投案，屏東縣的開票過程中一開始同意票與不同意呈現拉鋸，之後同意票一路領先，屏東縣33鄉鎮市僅5個鄉是不同意大於同意，其他28鄉鎮市都是同意大於不同意，最後的結果為，屏東縣投票率31％，同意票為12萬0720、不同意票9萬0460票，相差3萬0260票。
根據中選會即時開票網站，核三廠所在鄉鎮恆春鎮，周邊影響的車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉，都是同意票大於不同意票；恆春鎮的票數，同意票是4103，不同意票數是2658票；前縣長、總統府秘書長潘孟安的故鄉的車城鄉，同意票1106票、不同意881票。滿州鄉同意票是896票、不同意票682票。牡丹鄉的同意票1106票、不同意票是219票。
屏東縣33鄉鎮市僅5個鄉是不同意大於同意，其他28鄉鎮市都是同意大於不同意。不同意大於同意的鄉分別為，九如鄉、高樹鄉、萬巒鄉、南州鄉與林邊鄉。
8月23日今舉行全國性公民投票案第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。屏東縣公民投票權人數為68萬8202人，設732個投開票所，核三廠所在地恆春鎮公投投票權人數2萬4992人，周邊影響的鄉，車城鄉有7069人、滿州鄉有6388人、牡丹鄉有4061人。
屏東縣國民黨籍縣議員恆春鎮的盧玟欣說，台灣目前能源發展顯然不足，為能穩定能源核電是最適合選擇，在評估後安全無虞情況下大多數人是贊成延役的，核三廠在恆春佇立40年，與地方維持良好關係，對比能源短缺與電費上漲的擔憂，居民願意同意延役。這次結果同意會大於不同意，她認為，恆春居民有蠻多人在廠區工作。
屏東縣藍營恆春縣議員張榮志說，核三廠是恆春的鄰居，要重視核能安全，還有後續的核廢料處理，這才是最重要的。
屏東縣議員陳揚說，這次公投結果，雖然不等於選舉，但可以看作是一次民意的壓力測試，對縣長周春米來說是一個警訊「並沒有跟民意站在同一陣線」，如果沒有展現出更清楚的政策立場與回應，明年的選舉恐怕會反映在得票上。
