公投即時開票／澎湖公投開票「不到1小時」出爐 同意票碾壓不同意票2倍以上
澎湖縣今天雖無立委罷免投票案，不過仍有重啟核三公投案，但全天投票情形並不踴躍，開票不到1小時全縣便已開完票，經統計投票率僅18.36%，不過票數上差距頗大，同意重啟核三的票數大幅領先不同意票數，差距超過2倍以上，同意票比例為76.66%，不同意票僅為23.34%。
澎湖縣選舉委員會表示，114年全國性公民投票結果出爐，本次公投澎湖縣各鄉市投開票所計有121所，其中馬公市54所、湖西鄉23所、白沙鄉16所、西嶼鄉12所、望安鄉10所、七美鄉6所，經澎縣選委會計票中心統計後，公投案同意票數為13180票、不同意票數為4012票。
其中各鄉鎮市中以馬公市投票情形最為踴躍，投票率達20.47%，為澎湖唯一投票率超過20%的鄉鎮，而投票率最低的鄉鎮為望安鄉，全鄉投票率僅9.07%。
重啟核三公投案投票結果，以七美鄉有79.94%投票民眾投下同意票，馬公市同樣也有78.16% 投票民眾投下同意票。在不同意票比例較高的鄉鎮為望安鄉，有31.72%投下不同意票，為唯一不同意票超過3成的鄉鎮，但望安鄉仍有68.28%投下同意票。
澎湖縣長陳光復表示，對於公投結果順利出爐，感謝所有參與選務的工作人員，從前置作業到開票完成，認真配合協助本次公投作業，讓投開票過程順利進行，整個過程圓滿順利。
