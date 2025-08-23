公投即時開票／核三重啟公投「蘭嶼投票率僅1成」 同意票多於不同意

核三重啟功投今日舉行投開票，核廢料貯存場的台東蘭嶼鄉，開票結果出爐，同意344票、不同意151票，投票率12.12%。另被列為核廢料最終貯存場址之一的達仁鄉南田村，同意票84票、不同意11票、作廢1票，投票率不到1成。

「很多人沒投票就是很無感啊！」一名反核人士說，從過去到現在蘭嶼就沒有選擇的餘地，核廢料過去用欺騙的放在我們這邊，政府之前說要協助遷出至今卻還是在這邊，換黨也沒用，核廢料還是沒有遷走，現在談核三延役，你說蘭嶼人無不無感。

陳姓鄉民說，這次公投沒什麼人投票的原因，主要還是交通不便的問題，年輕人和旅外族人不會為了一個沒有誘因的公投，自己要花時間花錢回來投票，再來核三廠延役關注度本來在島上就不高，若是核廢料那感受就不一樣，可能就會關心起來。

「核廢料至今都很安全！」一名投同意票的族人說，他支持核三重啟延役，是因為他看到蘭嶼這邊核廢料貯存安全措施是可以信任的，且他也多次參觀核三廠，也相信台電對於安全措施的防護是令人放心，若真的有問題，這邊工作或生活的人早就出問題。

蘭嶼縣議員董昌華表示，他觀察認為投票率不高，就是大家對這次核三延役議題不太重視，二來也沒有人針對公投議題主動來帶頭或討論，因此，也就沒有公投的目標對象，讓這次的公投「在蘭嶼冷到不行」，也許這也是另一種「低調」的表達方式。