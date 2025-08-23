快訊

公投即時開票／新竹市核三重啟公投「投票率約3成」 同意票破萬大幅領先

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天投票率不如726，整體投票率僅約3成。記者黃羿馨／攝影
823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天投票率不如726，整體投票率僅約3成。記者黃羿馨／攝影

開票直播

823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天投票率不如726，整體投票率僅約3成，全國公投門檻需達500萬523票。新竹市開票50分鐘，同意票大幅領先，同意票約1萬8430票，不同意為4583票。

由於新竹被視為民眾黨大本營，也是前主席柯文哲故鄉，726罷免戰中，新竹市長高虹安以全國最高不同意票為藍白陣營奪下指標性勝利，外界關注核三重啟公投同意票是否相對踴躍。

新竹市雖同意票大幅領先，顯示出竹科人對能源安全確有焦慮，願意用選票表態，但投票率僅約3成，熱度不如726大罷免，也代表藍白號召力雖在，卻未能在公共議題上突破沉默大眾。

雖全國公投是否過門檻仍待中央選舉委員會統計確認，但新竹市的投票結果已成為觀察重點，不僅牽動藍白合在地方的影響力，也將成為各政黨評估未來議題動員的參考指標。

公投 核電 核三 投票率 高虹安 柯文哲 民眾黨

