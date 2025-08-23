公投即時開票／公投投票率僅0.087創新低 金門烏坵不到10分鐘開完票

全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作業的鄉鎮。根據金門縣選舉委員會統計，烏坵鄉共有538名投票權人，最終開票結果為同意票46張、不同意票1張，投票率僅0.087，不到一成。

金門縣選委會指出，這次公投在烏坵鄉設有大坵、小坵兩個投開票所。

據在地人分析，由於當地人口長年外流，多數鄉民在台灣本島工作，加上交通極度不便，投票率長期偏低；加上這次選舉沒有綁候選人，不少鄉民想到要專程回去一趟，都興趣缺缺；目前烏坵僅靠軍方每10天一航次的運補艦往返台中港，投票相關作業則必須仰賴空勤總隊直升機空運選票，種種限制使得返鄉投票意願更加低落，也讓本次投票率創下新低。