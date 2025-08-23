快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

聽新聞
0:00 / 0:00

公投即時開票／公投投票率僅0.087創新低 金門烏坵不到10分鐘開完票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作業的鄉鎮。記者蔡家蓁／攝影
全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作業的鄉鎮。記者蔡家蓁／攝影

開票直播

全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作業的鄉鎮。根據金門縣選舉委員會統計，烏坵鄉共有538名投票權人，最終開票結果為同意票46張、不同意票1張，投票率僅0.087，不到一成。

金門縣選委會指出，這次公投在烏坵鄉設有大坵、小坵兩個投開票所。

據在地人分析，由於當地人口長年外流，多數鄉民在台灣本島工作，加上交通極度不便，投票率長期偏低；加上這次選舉沒有綁候選人，不少鄉民想到要專程回去一趟，都興趣缺缺；目前烏坵僅靠軍方每10天一航次的運補艦往返台中港，投票相關作業則必須仰賴空勤總隊直升機空運選票，種種限制使得返鄉投票意願更加低落，也讓本次投票率創下新低。

公投 核電 核三

延伸閱讀

不斷更新／823罷免併公投開票狀況看這！重啟核三同意票破百萬 2藍委反罷票逾4萬

公投即時開票／核三延役公投北市投票率不高 截止前預估約27.5%

苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

核三重啟公投　蔡英文完成投票

相關新聞

公投即時開票／核三重啟公投「蘭嶼投票率僅1成」 同意票多於不同意

核三重啟功投今日舉行投開票，核廢料貯存場的台東蘭嶼鄉，開票結果出爐，同意344票、不同意151票，投票率12.12%。另...

公投即時開票／公投投票率僅0.087創新低 金門烏坵不到10分鐘開完票

全國性公民投票第21案「核三重啟」今日下午4時結束投票，結果金門縣烏坵鄉不到10分鐘即完成開票，成為全國最快完成投開票作...

公投即時開票／嘉市公投結果「投票率27.69%」創新低 同意票超過7成

全國性公民投票第21案「核三廠重啟」今天舉行，民主聖地嘉義市投票結果在下午5時半出爐，投票率僅27.69%，不到3成，創...

公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5...

重啟核三公投開票結果出爐 台南市 「同意大於不同意」

核三重啟公投今日舉行投開票，台南市開票結果出爐，總投票人數160萬0962人，投票人數42萬6241人，同意票28萬15...

核三重啟公投 屏東縣全數開完 同意票比不同意多出3萬餘票

核三重啟公投案，屏東縣設置732投開票所，屏東縣選委會指出，今傍晚17時40分開票結束，屏東縣的投票率是31％，開出結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。