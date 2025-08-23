公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5分鐘即開完票，同意票數高於不同意票數。

雲林縣今共有620處投開票所，全縣公投選舉人數56萬7994人，上午投票率僅11%，截至下午2時投票率約僅15%，到下午4時投票率約20％，選委會預計下午5時前完成開票。

雲林縣今投票情況冷清，許多投開票所總票數不足百票，有選務人員說「等無人」，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5分鐘即開完票，其中同意31票、不同意23票（最終票數以中選會公告為主）。