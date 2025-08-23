快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

公投即時開票／核三延役公投北市投票率不高 截止前預估約27.5%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
核三重啟公投今天舉行投開票，台北市三民國中上午投票人數零星。記者余承翰／攝影
核三重啟公投今天舉行投開票，台北市三民國中上午投票人數零星。記者余承翰／攝影

開票直播

今天是核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台北市沒有罷免投票，但公投投票率一直低迷，從中午前的15%，到了下午約20%，到了下午4時投票截止前約27.5%。

民眾指出，今天一早上投票情形並不踴躍，和726大罷免相較，726當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。

根據7月26日的台北市5立委罷免案投票，當時5個選區罷免案投票人總數為129萬1072人，投票人數76萬2128人，投票率59.03%。但這次重啟核三公投，投票率恐不到上次一半。據下午4時的估計，約27.5%，北市各行政區的投票率差距不大。

公投 核電 核三 北市 投票率

延伸閱讀

不斷更新／823罷免併公投！羅明才、顏寬恒不同意票暫領先 各地開票狀況看這裡

苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

核三重啟公投　蔡英文完成投票

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

相關新聞

公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5...

公投即時開票／核三延役公投北市投票率不高 截止前預估約27.5%

今天是核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台北市沒有罷免投票，但公投投票率一直低迷，從中午前的15%，到了下午約20%，到...

苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣上午的投票情況比起一般選舉相對冷清許多，民眾黨苗栗縣黨部主...

影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。

核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不...

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

和碩董事長童子賢今天到北市天母國小參與公投投票時受訪表示，對於龔明鑫將接任經濟部長，龔明鑫的能力及表現持正面評價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。