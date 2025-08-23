公投即時開票／核三延役公投北市投票率不高 截止前預估約27.5%
今天是核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台北市沒有罷免投票，但公投投票率一直低迷，從中午前的15%，到了下午約20%，到了下午4時投票截止前約27.5%。
民眾指出，今天一早上投票情形並不踴躍，和726大罷免相較，726當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。
根據7月26日的台北市5立委罷免案投票，當時5個選區罷免案投票人總數為129萬1072人，投票人數76萬2128人，投票率59.03%。但這次重啟核三公投，投票率恐不到上次一半。據下午4時的估計，約27.5%，北市各行政區的投票率差距不大。
