苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，縣長鍾東錦與妻子陳美琦今天一早在頭份市投票。圖／苗栗縣政府提供
全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣上午的投票情況比起一般選舉相對冷清許多，民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥推估，最後可能連三成都不到。

苗栗縣選委會表示，今天公投的情況，中央選委會下令投票未結束前，不得對外公布推估的投票率，苗栗選委會也沒有針對投票率推估或詢問各投開票所投票率等情況。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，縣內各地回報的投票率都很低，推估今天投票結束，投票率可能連三成都不到，黨部目前仍忙著四處催票，盼能拉抬投票率。

苗栗縣的公投沒有罷免案搭配，先前地方基層都認為投票率不會高，今天苗栗豔陽高照，有些選民上午前往投票，但都把老人家留在家裡，不像以往常見高齡老者坐輪椅前往投票的盛況。

