影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜
新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。
第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到竹東鎮投開票所投票，他表示心情如同今天的好天氣一樣。他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，他認為天氣很好，投票率能突破5成。
謝婷婷今天下午2點10分到竹北市投開票所投票，被問到這段時間的感想，她表示，今天投票的心情非常平靜，因為其實全台灣的民眾，不管是罷區還是非罷區，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了，今天不只有她很平靜，也覺得大家都很平靜。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言