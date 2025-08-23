影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到竹東鎮投開票所投票，他表示心情如同今天的好天氣一樣。他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，他認為天氣很好，投票率能突破5成。

謝婷婷今天下午2點10分到竹北市投開票所投票，被問到這段時間的感想，她表示，今天投票的心情非常平靜，因為其實全台灣的民眾，不管是罷區還是非罷區，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了，今天不只有她很平靜，也覺得大家都很平靜。 謝婷婷表示，今天投票的心情非常平靜，因為其實全台灣的民眾，不管是罷區還是非罷區，經過726後，大家更堅強。記者郭政芬／攝影 新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜。記者郭政芬／攝影

