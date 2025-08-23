核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不高，且剛好是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇「遺忘」。

在金門傳統習俗裡，農曆七月初一是「鬼門開」第一天，民間普遍相信要準備豐盛的供品迎接「好兄弟」，市場攤商一早便湧入大批主婦，搶購雞鴨魚肉、蠟燭香枝與金紙。不少家庭主婦都說，「不記得要投票，只知道今天最重要的是拜拜，投票就隨緣吧！」也有人直言，公投題目離生活太遠，「還不如先把祖先和好兄弟顧好」。

金門縣選委會指出，本次公投案依戶政機關統計，全縣投票權人數加計預備票，總計12萬7235張，但截至今日下午1時，各投票所回報投票率普遍不到一成。選委會提醒，投票時間為上午8時至下午4時，本次選票顏色為白色，呼籲有投票權的民眾珍惜手中一票。

據知情人士推估，這場公投在金門的投票率恐創新低，甚至可能刷新歷史紀錄。除了很多人根本不知道今天要投票，連部分選務人員都估計，可能只有一萬多票，開票半小時就能結束。 今天是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇遺忘。記者蔡家蓁／攝影 全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，金門縣委會工作人員早早就已經進駐待命。記者蔡家蓁／攝影

