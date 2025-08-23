快訊

「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

財閥老公現實超慘！《黑暗榮耀》 鄭星一爆紅「仍兼職送快遞」童年餓到喝馬路積水充飢

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

聽新聞
0:00 / 0:00

核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海在今天中午12點多，也輕車簡從的前往位於金湖鎮的投票所投下寶貴的一票，但低調未受訪。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在今天中午12點多，也輕車簡從的前往位於金湖鎮的投票所投下寶貴的一票，但低調未受訪。記者蔡家蓁／攝影

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不高，且剛好是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇「遺忘」。

在金門傳統習俗裡，農曆七月初一是「鬼門開」第一天，民間普遍相信要準備豐盛的供品迎接「好兄弟」，市場攤商一早便湧入大批主婦，搶購雞鴨魚肉、蠟燭香枝與金紙。不少家庭主婦都說，「不記得要投票，只知道今天最重要的是拜拜，投票就隨緣吧！」也有人直言，公投題目離生活太遠，「還不如先把祖先和好兄弟顧好」。

金門縣選委會指出，本次公投案依戶政機關統計，全縣投票權人數加計預備票，總計12萬7235張，但截至今日下午1時，各投票所回報投票率普遍不到一成。選委會提醒，投票時間為上午8時至下午4時，本次選票顏色為白色，呼籲有投票權的民眾珍惜手中一票。

據知情人士推估，這場公投在金門的投票率恐創新低，甚至可能刷新歷史紀錄。除了很多人根本不知道今天要投票，連部分選務人員都估計，可能只有一萬多票，開票半小時就能結束。

今天是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇遺忘。記者蔡家蓁／攝影
今天是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇遺忘。記者蔡家蓁／攝影
全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，金門縣委會工作人員早早就已經進駐待命。記者蔡家蓁／攝影
全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，金門縣委會工作人員早早就已經進駐待命。記者蔡家蓁／攝影

公投 核電 核三 投票率

延伸閱讀

投票不如726踴躍 新竹市核三公投中午前投票率不到2成

沒了大罷免...花蓮公投極冷 投票率中午前還不到2成

相隔1月又要投票…新北公投僅2成 民眾：有點累

新北2起撕毀公投選票 2女遭裁罰

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。

核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不...

核三公投雲林冷清 預估1小時可完成開票

今天重啟核三公投投票，雲林縣今日天氣炎熱，不見投票人潮，各投開票所冷冷清清，截至今天下午2時投票率約僅15%，雲林縣選舉...

投票不如726踴躍 新竹市核三公投中午前投票率不到2成

823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天截至中午投票並不踴躍，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。