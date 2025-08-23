聽新聞
0:00 / 0:00
核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成
全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不高，且剛好是農曆七月初一，家家戶戶都在忙著準備「拜門口」的祭典，婆婆媽媽幾乎全員動員，從清晨就得開始張羅採買與烹煮，投票自然很多人選擇「遺忘」。
在金門傳統習俗裡，農曆七月初一是「鬼門開」第一天，民間普遍相信要準備豐盛的供品迎接「好兄弟」，市場攤商一早便湧入大批主婦，搶購雞鴨魚肉、蠟燭香枝與金紙。不少家庭主婦都說，「不記得要投票，只知道今天最重要的是拜拜，投票就隨緣吧！」也有人直言，公投題目離生活太遠，「還不如先把祖先和好兄弟顧好」。
金門縣選委會指出，本次公投案依戶政機關統計，全縣投票權人數加計預備票，總計12萬7235張，但截至今日下午1時，各投票所回報投票率普遍不到一成。選委會提醒，投票時間為上午8時至下午4時，本次選票顏色為白色，呼籲有投票權的民眾珍惜手中一票。
據知情人士推估，這場公投在金門的投票率恐創新低，甚至可能刷新歷史紀錄。除了很多人根本不知道今天要投票，連部分選務人員都估計，可能只有一萬多票，開票半小時就能結束。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言