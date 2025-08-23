核三延役公投 各地投票率偏低
由民眾黨立院黨團發起的「核三延役公投」今天與7件立委罷免案同時舉行，截至中午各地，尤其沒有罷免投票的地區投票率都不高，其中台北市投票率約15％、高雄市截至中午前則為15.71％。
由民眾黨團發起的公投題目為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投門檻必須以最近一次的正副總統選舉人數計算，而公投門檻為有效同意票數多於不同意票數，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上。而上次總統大選選舉人數為1954萬8531人，核三公投案至少要488萬7133人同意，且須超過不同意票才能通過。若公投案沒通過，兩年內不得重複提出同一事項。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言