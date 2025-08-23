核三延役公投 各地投票率偏低

由民眾黨立院黨團發起的「核三延役公投」今天與7件立委罷免案同時舉行，截至中午各地，尤其沒有罷免投票的地區投票率都不高，其中台北市投票率約15％、高雄市截至中午前則為15.71％。

由民眾黨團發起的公投題目為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投門檻必須以最近一次的正副總統選舉人數計算，而公投門檻為有效同意票數多於不同意票數，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上。而上次總統大選選舉人數為1954萬8531人，核三公投案至少要488萬7133人同意，且須超過不同意票才能通過。若公投案沒通過，兩年內不得重複提出同一事項。 由民眾黨立院黨團發起的「核三延役公投」，今天與7件立委罷免案同時舉行，截至中午各地，尤其沒有罷免投票的地區投票率都不高。記者胡經周／攝影

