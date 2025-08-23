核三公投雲林冷清 預估1小時可完成開票

今天重啟核三公投投票，雲林縣今日天氣炎熱，不見投票人潮，各投開票所冷冷清清，截至今天下午2時投票率約僅15%，雲林縣選舉委員會預估投票截止後一小時內可完成開票。

雲林縣今共有620處投開票所，全縣公投選舉人數56萬7994人，上午投票率僅11%，截至下午2時投票率約僅15%，預計下午5時前完成開票。

有投開票所今天上午半小時才出現三位民眾投票，工作人員笑稱今天開票應該很快就能結束，雲林女婿、立法院長韓國瑜今天回到雲林投票時，也忍不住說「今天生意很清淡」。

商品推薦