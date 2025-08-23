聽新聞
0:00 / 0:00
投票不如726踴躍 新竹市核三公投中午前投票率不到2成
823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天截至中午投票並不踴躍，投票率不到2成。
新竹市被視為民眾黨大本營，也是前主席柯文哲的故鄉。726罷免戰中，新竹市長高虹安拿下全國最高不同意票，替藍白陣營守住指標性勝利，因此外界高度關注，此次核三公投是否也會展現相對熱度。
不過，今天新竹市區氣溫一度飆破34度，雖然投票所內均設有冷氣，但仍有不少民眾揮汗等候投票。
新竹市選委會表示，截至目前投票秩序良好，並未發生鈴響、撕毀選票等情事。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言