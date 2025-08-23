投票不如726踴躍 新竹市核三公投中午前投票率不到2成

823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，不過今天截至中午投票並不踴躍，投票率不到2成。

新竹市被視為民眾黨大本營，也是前主席柯文哲的故鄉。726罷免戰中，新竹市長高虹安拿下全國最高不同意票，替藍白陣營守住指標性勝利，因此外界高度關注，此次核三公投是否也會展現相對熱度。

不過，今天新竹市區氣溫一度飆破34度，雖然投票所內均設有冷氣，但仍有不少民眾揮汗等候投票。

新竹市選委會表示，截至目前投票秩序良好，並未發生鈴響、撕毀選票等情事。

