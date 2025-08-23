快訊

新店投票率截至中午達36% 兩起民眾撕票將裁罰

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
新店投票率截至中午約36%。記者張策／攝影
新店投票率截至中午約36%。記者張策／攝影

新北市新店區今日迎來立委羅明才罷免案及核三公投雙重投票，正逢823重要時刻，截至中午前投票率約達36%，多處投開票所陸續湧現人潮，秩序大致良好，氣氛嚴肅而平穩。不過也傳出兩起民眾撕毀公投票事件，選務單位依「公投法」程序處理，將移請新北市選委會裁罰。

上午11時15分，新店區寶中路的2254號投開票所發生一名84歲劉姓婦人因誤蓋公投票，在一時慌亂下將選票撕毀，經選務人員發現後通報選監委員與警方到場。依規定完成筆錄後，劉婦自行離去。另一案則發生於12時37分，花園五路的2371號投開票所，一名52歲陳姓女子誤領多一張公投票，未依規定通知處理，在圈票處內直接將票撕毀，也由選務人員依程序通報並完成筆錄。

根據「公民投票法」第44條，撕毀、隱匿或故意損壞公投票者，將處三千至三萬元罰鍰。兩起事件雖未見惡意，但仍依法通報，作為後續裁處依據。

今日天氣晴朗，太陽高掛，戶外氣溫逼近攝氏35度，不少民眾撐傘、戴帽、攜水出門投票。新店行政園區投票所內人潮絡繹不絕，現場動線規畫清楚，選民多能快速完成領票與圈選流程。

新北市長侯友宜今早也陪同立委羅明才前往新店行政園區投票，羅明才神情沉穩，步入投票所前不忘向現場支持者揮手致意，臉上掛著微笑，態度從容。

