聽新聞
0:00 / 0:00
新店投票率截至中午達36% 兩起民眾撕票將裁罰
新北市新店區今日迎來立委羅明才罷免案及核三公投雙重投票，正逢823重要時刻，截至中午前投票率約達36%，多處投開票所陸續湧現人潮，秩序大致良好，氣氛嚴肅而平穩。不過也傳出兩起民眾撕毀公投票事件，選務單位依「公投法」程序處理，將移請新北市選委會裁罰。
上午11時15分，新店區寶中路的2254號投開票所發生一名84歲劉姓婦人因誤蓋公投票，在一時慌亂下將選票撕毀，經選務人員發現後通報選監委員與警方到場。依規定完成筆錄後，劉婦自行離去。另一案則發生於12時37分，花園五路的2371號投開票所，一名52歲陳姓女子誤領多一張公投票，未依規定通知處理，在圈票處內直接將票撕毀，也由選務人員依程序通報並完成筆錄。
根據「公民投票法」第44條，撕毀、隱匿或故意損壞公投票者，將處三千至三萬元罰鍰。兩起事件雖未見惡意，但仍依法通報，作為後續裁處依據。
今日天氣晴朗，太陽高掛，戶外氣溫逼近攝氏35度，不少民眾撐傘、戴帽、攜水出門投票。新店行政園區投票所內人潮絡繹不絕，現場動線規畫清楚，選民多能快速完成領票與圈選流程。
新北市長侯友宜今早也陪同立委羅明才前往新店行政園區投票，羅明才神情沉穩，步入投票所前不忘向現場支持者揮手致意，臉上掛著微笑，態度從容。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言