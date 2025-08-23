沒了大罷免...花蓮公投極冷 投票率中午前還不到2成

天氣炎熱，核三延役公投今天登場，投票情形冷清，花蓮在午前投票率不到2成，宜蘭也未見排隊人潮。

花蓮公投選舉人數為27萬1519人，全縣共設置339個投開票所，但今早人潮零零星星，並不踴躍，各投開票所都未見排隊人龍，統計到中午12時為止，投票率才17%，才4萬多人投票。

宜蘭公投選舉人數為38萬906人，在投開票期間縣選委會並未統計投票人數，但今早到縣內12鄉鎮投開票所巡視，發現投票情形並不熱絡，選務人員估算，投票率並不高。

相較公投的冷清，花蓮上月罷免投票，投票率達6成。花蓮一名選務人員指出，花蓮今天沒有罷免投票，公投為單獨舉行，投票率一般都不太高，以4年前為例，當時全國性公民投票第17案至第20案投票，全縣投票率也只有36.1%。

商品推薦