聽新聞
0:00 / 0:00
沒了大罷免...花蓮公投極冷 投票率中午前還不到2成
天氣炎熱，核三延役公投今天登場，投票情形冷清，花蓮在午前投票率不到2成，宜蘭也未見排隊人潮。
花蓮公投選舉人數為27萬1519人，全縣共設置339個投開票所，但今早人潮零零星星，並不踴躍，各投開票所都未見排隊人龍，統計到中午12時為止，投票率才17%，才4萬多人投票。
宜蘭公投選舉人數為38萬906人，在投開票期間縣選委會並未統計投票人數，但今早到縣內12鄉鎮投開票所巡視，發現投票情形並不熱絡，選務人員估算，投票率並不高。
相較公投的冷清，花蓮上月罷免投票，投票率達6成。花蓮一名選務人員指出，花蓮今天沒有罷免投票，公投為單獨舉行，投票率一般都不太高，以4年前為例，當時全國性公民投票第17案至第20案投票，全縣投票率也只有36.1%。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言