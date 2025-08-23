相隔1月又要投票…新北公投僅2成 民眾：有點累

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
重啟核三公投今天登場。記者江婉儀／攝影
重啟核三公投今天登場。記者江婉儀／攝影

重啟核三公投今天登場，據了解，目前新北公投投票率約2成，新北市選委會表示，投票率目前未統計，確切投票率數字，要等到開票完成才能確認。

各投票所陸續有民眾來完成投票，但跟726罷免投票相比，人數少很多，有民眾表示，相隔快1個月就要投票2次，有點累人，相較上個月，這次比較沒有動力去投票。

來投票的林先生表示，今天帶著老婆跟小孩一起來投票所，原以為會跟上個月一樣，會要等一下才能投票，沒想到今天來現場，大約5分鐘就投完了，比上次罷免快很多。

