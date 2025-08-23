聽新聞
黃仁勳認為核能也是選項 陳其邁未正面回應
重啟核三公投今天投票，高雄市上午投票率普遍不高，至中午12點約15、16%；市長陳其邁到新莊國小投票，但迴避談論輝達執行長黃仁勳指核能也是選項一事。
高雄今天天氣好，適合投票，不過各投開票所投票情形稀落，陳其邁約11點半到左營新上國小投票，認為今天的投票率看起來不高，但也沒有想像中的低。
會前聯訪時間，陳其邁對於輝達執行長黃仁勳昨天說，核能也是選項的談話，未多談論，僅表示公投是對事情的決定，決定權是在人民，鼓勵大家出來投票，再去郊遊、逛街，先把票投完再說。
