核三重啟公投　蔡英文完成投票

核三重啟公投與第二波立委罷免案今天投開票，前總統蔡英文下午前往台北市大安區建安國小投票所投票，她面帶笑容，投票完畢後，還應媒體要求揮手打招呼。

蔡英文今天下午1時許抵達建安國小投票所，面對媒體提問投票心情，她並未回答；蔡英文迅速完成投票，全程不到3分鐘，離開前，她還應媒體要求向鏡頭揮手打招呼。

蔡英文上車離去前，遇到同來投票的民眾，蔡英文親切寒暄，民眾看到蔡英文也興奮地拿起手機拍攝留念。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案今天投開票，今天還有全國性的核三重啟公投；公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，公投票為白色，年滿18歲的國民有公投投票權。