核三重啟公投　蔡英文完成投票

中央社／ 台北23日電

核三重啟公投與第二波立委罷免案今天投開票，前總統蔡英文下午前往台北市大安區建安國小投票所投票，她面帶笑容，投票完畢後，還應媒體要求揮手打招呼。

蔡英文今天下午1時許抵達建安國小投票所，面對媒體提問投票心情，她並未回答；蔡英文迅速完成投票，全程不到3分鐘，離開前，她還應媒體要求向鏡頭揮手打招呼。

蔡英文上車離去前，遇到同來投票的民眾，蔡英文親切寒暄，民眾看到蔡英文也興奮地拿起手機拍攝留念。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案今天投開票，今天還有全國性的核三重啟公投；公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，公投票為白色，年滿18歲的國民有公投投票權。

公投 核電 核三 蔡英文

公投即時開票／等嘸人！ 雲林「這投開票所」不到5分鐘開完票

核三重啟公投今天下午4時截止投票，雲林縣投票率約2成，許多投開票所總票數不足百票，其中，口湖鄉青蚶活動中心票所開票不到5...

公投即時開票／核三延役公投北市投票率不高 截止前預估約27.5%

今天是核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台北市沒有罷免投票，但公投投票率一直低迷，從中午前的15%，到了下午約20%，到...

苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣上午的投票情況比起一般選舉相對冷清許多，民眾黨苗栗縣黨部主...

影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。

核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不...

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

和碩董事長童子賢今天到北市天母國小參與公投投票時受訪表示，對於龔明鑫將接任經濟部長，龔明鑫的能力及表現持正面評價...

