聽新聞
0:00 / 0:00
投票日截至中午計撕毀、拍攝選票、違反秩序等10件 全國4萬6千警維安
今天是7名現任立法委員遭罷免及核三延役公投案投票日，警政署統計，截至中午12時止，計發生撕毀、攜出選票、亮票等4件、拍攝選票與攜帶手機或攝影器材2件，另有相關違反秩序及輕微事故共6件，整體選務工作順利進行，無重大事故。
警政署為讓公投罷免投開票日順利進行，安排警力維安，全國性公投共1萬7832處投開票所，併罷免投票所1685處，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，動員警力4萬6千餘人及協勤民力近1萬7千人，共約6萬3千人，全力維護投票順利。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言