投票日截至中午計撕毀、拍攝選票、違反秩序等10件 全國4萬6千警維安

今天是7名現任立法委員遭罷免及核三延役公投案投票日，警政署統計，截至中午12時止，計發生撕毀、攜出選票、亮票等4件、拍攝選票與攜帶手機或攝影器材2件，另有相關違反秩序及輕微事故共6件，整體選務工作順利進行，無重大事故。

警政署為讓公投罷免投開票日順利進行，安排警力維安，全國性公投共1萬7832處投開票所，併罷免投票所1685處，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，動員警力4萬6千餘人及協勤民力近1萬7千人，共約6萬3千人，全力維護投票順利。

