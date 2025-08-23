雖有賴清德返鄉投票 但台南公投投票冷清至中午不到2成

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市投開票所相當冷清。記者吳淑玲／攝影
台南市投開票所相當冷清。記者吳淑玲／攝影

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，台南市雖有賴清德總統返鄉投票，以及市長黃偉哲呼籲踴躍行使公民權，但投票情況相當冷清，至下午1點多，選舉委員會估投票率僅不到2成。

兼台南市選委會總幹事、民政局長姜淋煌表示，各投開票所的投票情況普遍不踴躍，他自己也是上午忙完公務行程後，下午才趕回下營投票，但整個投開票所只有他一個人。

姜淋煌分析，主要原因一方面是此次公投議題一般民眾關注度不高，另一方面今日天氣炎熱，也影響到民眾外出意願。此外，近期台南市正忙於颱風與豪雨的災後重建，許多人心力放在家園復原，無暇參與投票。

他認為，3點過後能否有一波投票高潮，但評估不會太踴躍，最後投票率恐怕僅落在3至4成之間，不會超過5成。

公投 核電 核三 投票率

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

新竹縣立委第二選區罷免林思銘案領銜人謝婷婷今天表示，今天投票的心情非常平靜，經過726後，大家更堅強，更沒有顧慮了。

核三公投遇農曆七月初一 金門婆媽忙拜拜投票率至中午不到一成

全國性公民投票案第21案「核三重啟」今日登場，但金門各投票所卻顯得異常冷清，據選務人員觀察，原因不僅是議題與金門關聯度不...

核三延役公投 各地投票率偏低

由民眾黨立院黨團發起的「核三延役公投」今天與7件立委罷免案同時舉行，截至中午各地，尤其沒有罷免投票的地區投票率都不高，其...

核三公投雲林冷清 預估1小時可完成開票

今天重啟核三公投投票，雲林縣今日天氣炎熱，不見投票人潮，各投開票所冷冷清清，截至今天下午2時投票率約僅15%，雲林縣選舉...

