雖有賴清德返鄉投票 但台南公投投票冷清至中午不到2成
全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，台南市雖有賴清德總統返鄉投票，以及市長黃偉哲呼籲踴躍行使公民權，但投票情況相當冷清，至下午1點多，選舉委員會估投票率僅不到2成。
兼台南市選委會總幹事、民政局長姜淋煌表示，各投開票所的投票情況普遍不踴躍，他自己也是上午忙完公務行程後，下午才趕回下營投票，但整個投開票所只有他一個人。
姜淋煌分析，主要原因一方面是此次公投議題一般民眾關注度不高，另一方面今日天氣炎熱，也影響到民眾外出意願。此外，近期台南市正忙於颱風與豪雨的災後重建，許多人心力放在家園復原，無暇參與投票。
他認為，3點過後能否有一波投票高潮，但評估不會太踴躍，最後投票率恐怕僅落在3至4成之間，不會超過5成。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言