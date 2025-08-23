雖有賴清德返鄉投票 但台南公投投票冷清至中午不到2成

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，台南市雖有賴清德總統返鄉投票，以及市長黃偉哲呼籲踴躍行使公民權，但投票情況相當冷清，至下午1點多，選舉委員會估投票率僅不到2成。

兼台南市選委會總幹事、民政局長姜淋煌表示，各投開票所的投票情況普遍不踴躍，他自己也是上午忙完公務行程後，下午才趕回下營投票，但整個投開票所只有他一個人。

姜淋煌分析，主要原因一方面是此次公投議題一般民眾關注度不高，另一方面今日天氣炎熱，也影響到民眾外出意願。此外，近期台南市正忙於颱風與豪雨的災後重建，許多人心力放在家園復原，無暇參與投票。

他認為，3點過後能否有一波投票高潮，但評估不會太踴躍，最後投票率恐怕僅落在3至4成之間，不會超過5成。

商品推薦