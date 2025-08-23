重啟核三公投 桃園不見大罷免投票人潮

重啟核三公投桃園市今天中午前投票情形明顯比7月26日冷清，核三公投與大罷免都一樣設置1388個投開票所，中選會統計大罷免6個選區平均投票率約55.22%，核三公投因沒有綁其他投票，投票率能否衝高，要看下午包括年輕族群是否能踴躍投票，催出新一波投票高點。

桃園市上午沒有傳出投票違規的情形，市選委會、區級選委會人員到各票所了解投票秩序，因為投票的民眾比較少，不至於出現排長龍的情形。以桃園區為例，各投開票所選舉人約有1300至1500人，7月26日大罷免投票，上午10點左右已經有近3成投票；今天重啟核三公投同一時段還不到兩成，舊城區的投票情況甚至更低。

7月26日大罷免桃園市晚上7點過後，各票所幾乎都完成開票作業，如果核三公投投票率遠低於大罷免，開票作業可以更早完成。

