民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，不到2成，遠低於預期，讓選務人員直呼「比想像中冷清」。

今天氣晴朗，原以為有助於提高投票率，但選舉委員實地走訪投票發現，多數投票所內都是選務人員守候，選民上門投票人數稀稀落落。由於這次公投未與大選或罷免案綁在一起，缺乏政黨動員，加上市長及民意代表未動員催票，不少市民甚至不清楚今天要投票。

嘉市公投前活動冷淡，除民眾黨在嘉縣市辦5場公投說明會外，國民黨與民進黨未在地方發動宣傳或動員。缺乏政黨動員參與，使得公投議題難以發酵，導致投票率偏低。

嘉市選委會出動宣傳車呼籲市民踴躍投票，但效果有限。許多往年選舉會返鄉投票的年輕人，這次大多未返鄉投票，呼籲市民下午4時投票截止前，行使公民權利，觀察投票冷清情況，投票率恐不到4成。

