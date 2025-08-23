民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人
全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，不到2成，遠低於預期，讓選務人員直呼「比想像中冷清」。
今天氣晴朗，原以為有助於提高投票率，但選舉委員實地走訪投票發現，多數投票所內都是選務人員守候，選民上門投票人數稀稀落落。由於這次公投未與大選或罷免案綁在一起，缺乏政黨動員，加上市長及民意代表未動員催票，不少市民甚至不清楚今天要投票。
嘉市公投前活動冷淡，除民眾黨在嘉縣市辦5場公投說明會外，國民黨與民進黨未在地方發動宣傳或動員。缺乏政黨動員參與，使得公投議題難以發酵，導致投票率偏低。
嘉市選委會出動宣傳車呼籲市民踴躍投票，但效果有限。許多往年選舉會返鄉投票的年輕人，這次大多未返鄉投票，呼籲市民下午4時投票截止前，行使公民權利，觀察投票冷清情況，投票率恐不到4成。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言