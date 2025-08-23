823公投台北市「冷冷清清」接近中午投票率僅15%

台北市各投開票所今天上午投票有點冷清，和726相比，少見投票人潮。據指出，至中午11時30分的初估，台北市的投票率僅15%，還不到二成。

今天是823公投日，以台北市長蔣萬安所在的永安國小投票所為例，地屬中山區大直，在地立委是國民黨立委王鴻薇，726大罷免時，因為當地也是蔣萬安立委的本命區，726時投票情況踴躍。

據居民指出，今天一早上投票情形並不踴躍，和726大罷免相較，726當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。

