聽新聞
0:00 / 0:00
影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政
南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖然不若726罷免案那麼高，但希望最後能衝高至五成。
許淑華說，因為罷免案這半年來的政治氛圍緊張，自己昨晚雖晚睡，但清晨不到五點就起床，心情格外激動。她說，不論罷免結果如何，最重要的是立法院與行政院應回歸穩定與平和的對口關係，讓國家正常運作。
她強調，當前美國關稅壓力巨大，南投農業和相關產業恐受衝擊，但政府迄今尚未提出完整評估與回應，急需立法院支持行政團隊，同時行政團隊也要展現誠意。
對內閣改組，許淑華指出，雖然有一定幅度的調整，但更重要的是新行政團隊能否與立法院良性溝通，讓施政落實。她語重心長呼籲，賴清德總統任期還有近三年，應該把重心放回國政，讓民眾從政治高壓對抗中解脫。
她直言，民進黨對國民黨及民眾黨發動的三場罷免，包括兩位市長與31位立委，「今天終於可以畫下句點，這場鬧劇該結束了。」她期待行政團隊能以好的執政表現回應國人，讓國家回歸正軌。
