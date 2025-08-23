快訊

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

聽新聞
0:00 / 0:00

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華上午在南投市三玄宮投票。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華上午在南投市三玄宮投票。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖然不若726罷免案那麼高，但希望最後能衝高至五成。

許淑華說，因為罷免案這半年來的政治氛圍緊張，自己昨晚雖晚睡，但清晨不到五點就起床，心情格外激動。她說，不論罷免結果如何，最重要的是立法院與行政院應回歸穩定與平和的對口關係，讓國家正常運作。

她強調，當前美國關稅壓力巨大，南投農業和相關產業恐受衝擊，但政府迄今尚未提出完整評估與回應，急需立法院支持行政團隊，同時行政團隊也要展現誠意。

對內閣改組，許淑華指出，雖然有一定幅度的調整，但更重要的是新行政團隊能否與立法院良性溝通，讓施政落實。她語重心長呼籲，賴清德總統任期還有近三年，應該把重心放回國政，讓民眾從政治高壓對抗中解脫。

她直言，民進黨對國民黨及民眾黨發動的三場罷免，包括兩位市長與31位立委，「今天終於可以畫下句點，這場鬧劇該結束了。」她期待行政團隊能以好的執政表現回應國人，讓國家回歸正軌。

南投縣長許淑華上午在南投市三玄宮領取罷免案、公投案兩張選票，評估上午投票可望達三成。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華上午在南投市三玄宮領取罷免案、公投案兩張選票，評估上午投票可望達三成。圖／南投縣政府提供

公投 核電 核三 許淑華

延伸閱讀

影／許淑華批內閣改組「換湯不換藥」 點出賴清德用人排他性高

第七度視察台南災後復原 賴清德爬鋁梯上屋頂致意工班

破千萬點閱饒舌歌手街頭暴打6旬婦 發文嗆：管你是不是賴清德就是該打

影／許淑華陪投票炮火猛 直批內閣調整像打麻將搬風

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

重啟核三公投 桃園不見大罷免投票人潮

重啟核三公投桃園市今天中午前投票情形明顯比7月26日冷清，核三公投與大罷免都一樣設置1388個投開票所，中選會統計大罷免...

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，...

823公投台北市「冷冷清清」接近中午投票率僅15%

台北市各投開票所今天上午投票有點冷清，和726相比，少見投票人潮。據指出，至中午11時30分的初估，台北市的投票率僅15...

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。