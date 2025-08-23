聽新聞
高雄核三公投人數稀稀落落 直至中午投票率不到2成
重啟核三公投案今天投票，高雄全市共設2056個投開票所，有意角逐下屆高雄市長的藍綠立委一早就趕赴各投開票所投下手中神聖一票，然而一般民眾投票情形冷清，各地投票人潮不多，而且都不用排隊。高市選委會統計指出，直至中午投票率為15.71％。
全國性公民投票案第21案（您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？）今天登場，高雄市共設2056投開票所，公民投票權人235萬8186人。
高雄天氣晴朗、炎熱，今早8點起，立委邱議瑩、林岱樺、許智傑與賴瑞隆等人都陸續在美濃、大寮、鳳山及小港等行政區域完成投票。不過投票情況不如地方性選舉熱烈。
高市選委會指出，直至中午12點，整體投票率達15.71％，投票率最高的行政區為苓雅區19.94％、最低六龜區11.76％，整體秩序良好。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
