到中午投票率14% 彰化重啟核三公投冷清
今天重啟核三公投，彰化縣由於彰化縣沒有罷免投票，今天整體投票情形冷清，到今天中午為止，彰化縣投票率估計1成4。
彰化縣在2021年的四項公投有「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」等4項公投議題登場，彰化縣的投票率是37%，今天則只有「重啟核三公投」一項，一般認為投票率會低於2021年的四項公投。
彰化縣的總投票人數達104萬2775人，今天除了這次只有單一的重啟核三公投，加上沒有罷免投票的催動，很多 民眾索性不投票，或者放選舉假去玩，因此前往投票的民眾稀稀落落，有投開票所工作人員就說，從來沒有遇到這麼冷的選舉。
