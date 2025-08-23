台東上午投票冷清 沒有726罷免案熱絡

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
核三重啟功投今日舉行投票，台東各投票所陸續有民眾前來投票，民進黨立委陳瑩到新生國小投票所投票。記者尤聰光／攝影
核三重啟功投今日舉行投票，台東各投票所陸續有民眾前來投票，民進黨立委陳瑩、市長陳銘風上午也現身投票所，完成投票，縣長饒慶鈴則因有要事，未前往投票。選務人員表示，整個早上投票情形冷清，沒有726罷免案投票熱絡。

「投票的人明顯少很多。」一名選務人員表示，自早上8點開放投票後，陸續有民眾前來投票，但都相隔時間都很長，也沒有排隊人潮，都是零零星星，和上次726罷免案投票熱絡差很多，預估下午投票也不會很多人。

陳瑩早上身穿粉色上衣、米色休閒褲抵達新生國小投票所，在選務人員引導下，很輕鬆地完成投票，她低調表示，「她只是盡一下愛台東的義務」。陳銘風則穿短T、休閒褲前往南清宮投票，饒慶鈴則未現身投票，據縣府人員表示，饒早上因有要事行程。

而台東民眾對於這次核三重啟公投都低調不表意見，尤其有貯存場的蘭嶼，鄉民更是低調到不行，只表示用手中選票、決定發聲。

台東各投票所今天早上陸續有民眾前來投票，投票情形冷清，沒有726罷免案投票熱絡。記者尤聰光／攝影
