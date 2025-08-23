快訊

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

聽新聞
0:00 / 0:00

黃敏惠投下公投票：少數服從多數、多數尊重少數不要流於對立

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全國性公民投票案第21案上午舉行，嘉義市長黃敏惠（中）前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票，結束受訪。記者魯永明／攝影
全國性公民投票案第21案上午舉行，嘉義市長黃敏惠（中）前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票，結束受訪。記者魯永明／攝影

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票，結束投票受訪說，公投是民主國家重要機制，大家藉公投表達對重要議題看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立。

選務人員依照程序核對黃敏惠身分證及投票通知單，黃敏惠上午10時30分進投票所，剛好是第100位投票公民。

黃敏惠說，公投是民主國家重要機制，每次的公投就是希望可以聽到人民真正的心聲，讓大家藉由公投來表達對重要議題的看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立，和諧中尋找共識，也能提供執政者重要的施政依據。

黃敏惠表示，「嘉義市是民主聖地，我們不分黨派。當有機會執政的時候，應該更用心努力，做福國利民的事情。投票是民主象徵，鼓勵大家走出來投票表達意見。」

嘉市共設置196個投開票所，動員人力2067人，戶政單位統計，公投權人數22萬1496人。投票時間上午8時至下午4時，選委會提醒年滿18歲市民，攜帶身分證、印章及投票通知單到指定投開票所完成投票。

全國性公民投票案第21案上午舉行，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票。記者魯永明／攝影
全國性公民投票案第21案上午舉行，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票。記者魯永明／攝影

公投 核電 核三 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市政府發布環保局、地政處、行政處等3位局處長人事異動 25日生效

國民黨主席改選…外界點名黃敏惠 黃回這8個字

嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

重啟核三公投 桃園不見大罷免投票人潮

重啟核三公投桃園市今天中午前投票情形明顯比7月26日冷清，核三公投與大罷免都一樣設置1388個投開票所，中選會統計大罷免...

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，...

823公投台北市「冷冷清清」接近中午投票率僅15%

台北市各投開票所今天上午投票有點冷清，和726相比，少見投票人潮。據指出，至中午11時30分的初估，台北市的投票率僅15...

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。