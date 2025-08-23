聽新聞
0:00 / 0:00
黃敏惠投下公投票：少數服從多數、多數尊重少數不要流於對立
全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票，結束投票受訪說，公投是民主國家重要機制，大家藉公投表達對重要議題看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立。
選務人員依照程序核對黃敏惠身分證及投票通知單，黃敏惠上午10時30分進投票所，剛好是第100位投票公民。
黃敏惠說，公投是民主國家重要機制，每次的公投就是希望可以聽到人民真正的心聲，讓大家藉由公投來表達對重要議題的看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立，和諧中尋找共識，也能提供執政者重要的施政依據。
黃敏惠表示，「嘉義市是民主聖地，我們不分黨派。當有機會執政的時候，應該更用心努力，做福國利民的事情。投票是民主象徵，鼓勵大家走出來投票表達意見。」
嘉市共設置196個投開票所，動員人力2067人，戶政單位統計，公投權人數22萬1496人。投票時間上午8時至下午4時，選委會提醒年滿18歲市民，攜帶身分證、印章及投票通知單到指定投開票所完成投票。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言