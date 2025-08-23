黃敏惠投下公投票：少數服從多數、多數尊重少數不要流於對立

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票，結束投票受訪說，公投是民主國家重要機制，大家藉公投表達對重要議題看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立。

選務人員依照程序核對黃敏惠身分證及投票通知單，黃敏惠上午10時30分進投票所，剛好是第100位投票公民。

黃敏惠說，公投是民主國家重要機制，每次的公投就是希望可以聽到人民真正的心聲，讓大家藉由公投來表達對重要議題的看法，少數服從多數，多數尊重少數，不要流於對立，和諧中尋找共識，也能提供執政者重要的施政依據。

黃敏惠表示，「嘉義市是民主聖地，我們不分黨派。當有機會執政的時候，應該更用心努力，做福國利民的事情。投票是民主象徵，鼓勵大家走出來投票表達意見。」

嘉市共設置196個投開票所，動員人力2067人，戶政單位統計，公投權人數22萬1496人。投票時間上午8時至下午4時，選委會提醒年滿18歲市民，攜帶身分證、印章及投票通知單到指定投開票所完成投票。 全國性公民投票案第21案上午舉行，嘉義市長黃敏惠前往戶籍地西門街震安宮第93號投開票所投票。記者魯永明／攝影

