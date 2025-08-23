影／重啟核三公投登場 朱立倫籲全民踴躍投票「決定台灣的前途」

重啟核三公投今天登場，全國有超過兩千萬名18歲以上公民均享有投票權。國民黨主席朱立倫今早受訪時呼籲，這是一個攸關台灣未來的重要時刻，希望民眾能踴躍投票，展現對國家發展的關心。

朱立倫指出，公投不僅是公民權利的展現，更是直接影響台灣經濟與能源政策的重要環節，他特別強調，核電延役涉及能源穩定與產業競爭力，公投結果將左右未來台灣的發展方向。

「我們的公民應該站出來，踴躍表達意見。」他說，並再次呼籲全民珍惜手中選票，把握機會決定台灣的前途。 國民黨主席朱立倫與妻子高婉倩今早返回桃園八德戶籍地投票。記者陳恩惠／攝影 國民黨主席朱立倫與妻子高婉倩今早返回桃園八德戶籍地投票。記者陳恩惠／攝影 朱立倫談公投，呼籲踴躍投票。記者陳恩惠／攝影

