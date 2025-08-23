童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

今天是823公投日，和碩（4938）董事長童子賢到天母國小參與公投投票，針對郭智輝請辭經濟部長，童子賢23日回應，我有時候替郭部長抱屈一下，我覺得郭部長就是因為從7月來，有些在政壇上講話的拿捏，偶爾沒有那麼精準。

童子賢表示，那我所謂的抱屈，比如說他很努力做事，有一次假日的時候他自己拋腰包，然後請AIT駐台代表跟一些幹部溝通，那他們變成是用假日做，有點像國民外交，兩邊溝通對全球的經濟、國際貿易的意見，可是批評的人鋪天蓋地講說，他這樣是公私不分。

童子賢以此事為例，「不覺得這是他講錯話的問題，而是有人就故意在讓他卡一下、卡一下，這是我所謂替他抱屈，這種情形在他任內很多。」

童子賢表示，我純粹認為他算是一個認真努力，但處在一種被誤會的情況下，還有人又在趁機勾他一腳，讓他跌倒這樣，那我是覺得郭部長辛苦了。龔明鑫也是老朋友，祕書長現在要接任部長，繼續加油。

