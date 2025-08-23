快訊

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影

今天是823公投日，和碩（4938）董事長童子賢到天母國小參與公投投票，針對郭智輝請辭經濟部長，童子賢23日回應，我有時候替郭部長抱屈一下，我覺得郭部長就是因為從7月來，有些在政壇上講話的拿捏，偶爾沒有那麼精準。

童子賢表示，那我所謂的抱屈，比如說他很努力做事，有一次假日的時候他自己拋腰包，然後請AIT駐台代表跟一些幹部溝通，那他們變成是用假日做，有點像國民外交，兩邊溝通對全球的經濟、國際貿易的意見，可是批評的人鋪天蓋地講說，他這樣是公私不分。

童子賢以此事為例，「不覺得這是他講錯話的問題，而是有人就故意在讓他卡一下、卡一下，這是我所謂替他抱屈，這種情形在他任內很多。」

童子賢表示，我純粹認為他算是一個認真努力，但處在一種被誤會的情況下，還有人又在趁機勾他一腳，讓他跌倒這樣，那我是覺得郭部長辛苦了。龔明鑫也是老朋友，祕書長現在要接任部長，繼續加油。

公投 核電 核三

延伸閱讀

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

影／童子賢：不能關掉核電廠 核三必須延役

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

影／屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

重啟核三公投 桃園不見大罷免投票人潮

重啟核三公投桃園市今天中午前投票情形明顯比7月26日冷清，核三公投與大罷免都一樣設置1388個投開票所，中選會統計大罷免...

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，...

823公投台北市「冷冷清清」接近中午投票率僅15%

台北市各投開票所今天上午投票有點冷清，和726相比，少見投票人潮。據指出，至中午11時30分的初估，台北市的投票率僅15...

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。