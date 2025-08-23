快訊

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

核三重啟公投 童子賢天母投票：台灣缺的是不排碳的電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影

今天是823公投日，和碩（4938）董事長童子賢到天母國小參與公投投票，針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日發表核電言論，童子賢回應，黃仁勳講話很簡潔，他認為核能也是一個非常好的能源選項。童子賢重申，「台灣目前最大的問題不是缺電，台灣缺的是不排碳的電。」

針對黃仁勳22日再次公開挺核，童子賢今日回應，黃仁勳是出身台灣台南家族的人，目前在美國的AI業界發光發熱的世界級企業領袖。他的講話很簡潔，他認為核能也是一個非常好的一個能源的選項。

童子賢指出，當然我也要替他在還原說，在他講核能之前，他也有講AI需要用電力，能源最好有各種不同的選項，所以說風力、光電跟非常棒的這個核能，都是可能的一個不錯的選擇。

童子賢表示，那我相信他不只是在講核能，他也有在不同意川普講的說，綠電都是不好的東西這樣的味道啦。

童子賢指出，我還是再呼籲一次，你問我怎麼看黃仁勳挺核電的話，我認為每一度不排碳的電都很珍貴，台灣目前最大的問題不是缺電，缺電是可能的一個壓力，但是比缺電更嚴重的事，台灣缺的是不排碳的電。

公投 核電 核三

延伸閱讀

魏哲家晚宴作東 黃仁勳大讚：台積電團隊全世界最棒

黃仁勳盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會

黃仁勳訪台積電 確保供應無虞

業界分析黃仁勳目前兩大經營重點 台積電是其一的重中之重

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管...

重啟核三公投 桃園不見大罷免投票人潮

重啟核三公投桃園市今天中午前投票情形明顯比7月26日冷清，核三公投與大罷免都一樣設置1388個投開票所，中選會統計大罷免...

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

全國性公民投票第21案核三重啟今天投票，民主聖地嘉義市，投票情況相當冷清。市選舉委員會中午12時統計，投票率僅約15%，...

823公投台北市「冷冷清清」接近中午投票率僅15%

台北市各投開票所今天上午投票有點冷清，和726相比，少見投票人潮。據指出，至中午11時30分的初估，台北市的投票率僅15...

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

南投縣長許淑華今天上午分別陪同立委游顥、馬文君投票，她表示，觀察投票情況，不少民眾踴躍出門投票，中午前投票率約達三成，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。