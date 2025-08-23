核三重啟公投 童子賢天母投票：台灣缺的是不排碳的電

今天是823公投日，和碩（4938）董事長童子賢到天母國小參與公投投票，針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日發表核電言論，童子賢回應，黃仁勳講話很簡潔，他認為核能也是一個非常好的能源選項。童子賢重申，「台灣目前最大的問題不是缺電，台灣缺的是不排碳的電。」

針對黃仁勳22日再次公開挺核，童子賢今日回應，黃仁勳是出身台灣台南家族的人，目前在美國的AI業界發光發熱的世界級企業領袖。他的講話很簡潔，他認為核能也是一個非常好的一個能源的選項。

童子賢指出，當然我也要替他在還原說，在他講核能之前，他也有講AI需要用電力，能源最好有各種不同的選項，所以說風力、光電跟非常棒的這個核能，都是可能的一個不錯的選擇。

童子賢表示，那我相信他不只是在講核能，他也有在不同意川普講的說，綠電都是不好的東西這樣的味道啦。

童子賢指出，我還是再呼籲一次，你問我怎麼看黃仁勳挺核電的話，我認為每一度不排碳的電都很珍貴，台灣目前最大的問題不是缺電，缺電是可能的一個壓力，但是比缺電更嚴重的事，台灣缺的是不排碳的電。

