基隆投票冷清工作人員等嘸人 謝國樑：2年投4次難免疲憊

基隆市各投開票所今天上午投票十分冷清，民眾出門投票稀稀落落，少見以前選舉時的投票人潮，工作人員等嘸人，市長謝國樑上午10時前往投票，謝說，中華民國的選舉制度，理論上4年投2次，基隆卻2年投4次票，大家難免疲憊，今天投票會比較低，

謝國樑表示，公投是展現人民對某些政策的意志和想法，站在市府的角度鼓勵民眾多出來表達意見，不管是站在議題的哪個立場，今天可以看出投票的民眾明顯和平常的選舉有落差。

謝國樑說，中華民國的制度，理論上應是4年投2次，但基隆卻是2年投4次票，大家難免疲憊，所以今天投票不會像一般選舉那麼高。

謝國樑表示，他覺得今天投票率會低，但還是鼓勵大家出來投下神聖的一票。 基隆市各投開票所今天上午投票十分冷清。記者游明煌／攝影

商品推薦