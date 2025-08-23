澎湖上午投票率不到10% 縣長陳光復一早赴文澳國小投票

全國性公民投票第21案是否同意重啟核三案於今天舉行，澎湖縣長陳光復上午9時30分便現身馬公市文澳國小多功能體育館投票，他呼籲公投是民主社會重要機制，盼公民無論立場為何，都能為台灣未來能源發展提出思考與選擇。

陳光復指出，公民投票是民主社會的重要機制，每位國民都有表達意見的權利，透過公投能讓民意充分反映在國家政策上，而此次第21案因涉及核能政策與能源安全，無論立場為何，最重要的是讓聲音被聽見，共同為台灣未來能源發展提出思考與選擇。

澎湖縣今天上午公投投票率經統計不到10%，由於各鄉鎮交通狀況不同，因此部分鄉鎮投票率甚至不到5%，其中馬公市截至上午10時投票率達6.25%，但離島的七美鄉、望安鄉投票率都不到5%，分別僅3.73%及2.89%。 澎湖縣長陳光復上午現身文澳國小多功能體育館投下公投票。記者巫鴻瑋／翻攝

