5分鐘投完票 被問心情、副總統蕭美琴回這句話

今天是第二波立委罷免及核三延役公投案投票日，副總統蕭美琴今天10點56分到永和區永平國小投票，對媒體說「大家午安」後就進入投票所投票，僅花5分鐘時間，就完成投票，部分路過民眾看到蕭美琴揮手，蕭美琴微笑揮手致意，在隨扈陪伴下離開投票所。

商品推薦