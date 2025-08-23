5分鐘投完票 被問心情、副總統蕭美琴回這句話

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
副總統蕭美琴今天10點56分到永和區永平國小投票，對媒體說「大家午安」後就進入投票所投票，僅花5分鐘時間，就完成投票。記者江婉儀／攝影
今天是第二波立委罷免及核三延役公投案投票日，副總統蕭美琴今天10點56分到永和區永平國小投票，對媒體說「大家午安」後就進入投票所投票，僅花5分鐘時間，就完成投票，部分路過民眾看到蕭美琴揮手，蕭美琴微笑揮手致意，在隨扈陪伴下離開投票所。

公投 核電 核三 蕭美琴

