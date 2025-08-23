核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管法修法通過後，核三無論重啟、延役都有相關法律規範，安全檢查是必要的，也要符合「兩個必須、三個原則」。

潘孟安說，投票是人民的權利與義務，無論同不同意都要踴躍投票。他身處恆春半島，過去40年恆春已承載太多沉重負擔，也看到大家心裡的擔憂，核三只有發電、沒有產業，40年來只有南電北送。

他說，核三建造時的確造成恆春一波經濟榮景，但工程結束後就沒了。真正有在核三就業的恆春人大概只有200出頭，其他都住在高雄，每天上下班時間都可以看到幾十部遊覽車進出，把核三人員從高雄、鳳山載來或載回。除了大修有工程人員外，恆春在地到核三就業多為派遣工，或消防、保全等。

潘孟安強調，核管法修法通過後，核三重啟、延役一定要有相關法律規範，安全檢查是必要的。就像一輛40年老車要換零組件、報廢，也都要有法令規範。核電一定要符合「兩個必須、三個原則」。

兩個必須為核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。三個原則為核安無虞、核廢有解、社會共識。 今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票，談到過去40年恆春已承載太多沉重負擔感到很無奈。記者潘奕言／攝影

