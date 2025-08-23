嘉義縣長翁章梁回義竹老家投票 未談核電立場僅說1句話

嘉義縣長翁章梁今早到義竹鄉傳芳村活動中心參加公投，天氣晴朗炎熱，室外溫度約36度，翁章梁在圈票處完成圈票後，便將公投票投入票匭，離開時未回應核電立場，面對鏡頭僅微笑、揮手，對記者說「辛苦了！」隨後快步上車離開。 嘉義縣長翁章梁今早回義竹老家投票，未談核電立場僅微笑揮手。記者黃于凡／攝影

商品推薦