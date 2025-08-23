影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」
今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回到雲林投下公投票，他一到場即關心投票情況，聽聞不到一成，忍不住打趣說，「今天生意很清淡。」
韓國瑜完成投票後，神情輕鬆走出投票所。由於雲林上午天氣炎熱，他自嘲腦袋「跟茶葉蛋一樣」。先前在台中活動時，市長盧秀燕曾替他親手噴上防曬噴霧，今日也有媒體追問效果如何，他笑回，「好用！謝謝！」
雲林縣公投選舉人數56萬7994人，今上午十時前投票率約5.2%，僅北港鎮、林內鄉投票率較高，約7%，全縣共有620處投開票所。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
