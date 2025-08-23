影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回到雲林投下公投票，他一到場即關心投票情況，聽聞不到一成，忍不住打趣說，「今天生意很清淡。」

韓國瑜完成投票後，神情輕鬆走出投票所。由於雲林上午天氣炎熱，他自嘲腦袋「跟茶葉蛋一樣」。先前在台中活動時，市長盧秀燕曾替他親手噴上防曬噴霧，今日也有媒體追問效果如何，他笑回，「好用！謝謝！」

雲林縣公投選舉人數56萬7994人，今上午十時前投票率約5.2%，僅北港鎮、林內鄉投票率較高，約7%，全縣共有620處投開票所。 立法院長韓國瑜（左）上午在妻子李佳芬及妻舅、雲林縣議員李明哲（右）陪同下回到雲林投下公投票，他一到場即關心投票率情況，聽聞不到一成，忍不住打趣說「今天生意很清淡」。記者陳雅玲／攝影 立法院長韓國瑜今回雲林投票。記者陳雅玲／攝影 雲林今天上午投票率低。記者陳雅玲／攝影

商品推薦