影／附和黃仁勳說法 柯志恩：不管AI或算力都需要大量能源

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
重啟核三案今日公投，國民黨立委柯志恩前往七賢國中投票。記者徐白櫻／攝影
重啟核三案今日公投，國民黨立委柯志恩前往七賢國中投票。記者徐白櫻／攝影

國民黨立委柯志恩今早在高雄投下重啟核三公投票，針對輝達執行長黃仁勳認為核能是很好的選擇。柯說，核能是未來世界趨勢，黃仁勳提及核能是excellent（優秀、極好），「不管是AI或算力都需要能源，我們都需要大量能源，必須做好能源政策」。

高雄天氣晴朗，立委柯志恩今早10點前往七賢國中投票，她表示，今天天空雲層很美，公投還有6、7小時結束。希望市民利用好天氣趕快出來投票。

輝達執行長黃仁勳昨快閃抵台，在機場受訪時針對核電議題表示意見，他表示核能是一個很好的選擇。

針對黃仁勳訪台，柯志恩受訪表示，黃仁勳訪台有他自己的商業任務，不過他特別提及能源問題，核能是世界未來趨勢，他當然也肯定其他能源的重要性，不過他認為核能是excellent（優秀、極好）的choice（選項）。

柯志恩說，黃仁勳已經表達得非常清楚，若要發展AI或算力，需要大量能源，做好一個很好的能源政策，這是大家必須遵從的社會趨勢。

立委柯志恩今早在黨籍議員黃香菽（左）、蔡金晏（右）陪同下前往七賢國中頭核三公投案。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩今早在黨籍議員黃香菽（左）、蔡金晏（右）陪同下前往七賢國中頭核三公投案。記者徐白櫻／攝影

公投 核電 核三 柯志恩 能源政策

