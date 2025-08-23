公投罷免案登場 楊文科赴峨眉投票籲踴躍參與

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天投票，呼籲鄉親踴躍投票。記者郭政芬/攝影
新竹縣長楊文科今天投票，呼籲鄉親踴躍投票。記者郭政芬/攝影

全國性公民投票第21案暨第11屆立法委員(新竹縣第 2 選舉區)林思銘罷免案今天舉行，新竹縣長楊文科一早就到「峨眉鄉富興社區活動中心」，投下神聖的一票，他同時呼籲鄉親把握今日投票時間、行使公民權利，一同參與民主政治。

新竹縣今晨天氣晴朗，楊文科在上午9點抵達戶籍所在地的投開票所，與鄉親一起領取選票，並依序投下公投案與罷免案兩種選舉票。投開票所現場秩序良好，包括楊文科在內的在場選舉人，均全程遵守選舉法規，過程順利。

楊文科表示，今天天氣很好，他心情也很好，他希望大眾都能把握公投及罷免的權利，趁著好天氣、把握時間，踴躍出門投票。楊文科也呼籲鄉親，投票記得攜帶身分證、印章及投票通知單，千萬記得不要攜帶手機進場，以免受罰。

新竹縣選舉委員會總幹事陳建淳指出，在公投的部分，新竹縣共計有48萬8509人具有投票權，而第二選區立法委員罷免案的部分，則有23萬8499人有投票權，今天全縣共有482個投開票所同時進行。

陳建淳也提醒，若有民眾未收到投票通知單也別擔心，今天早上8點起至下午4點止，各鄉鎮市公所的民政課及戶政事務所，都可為選民補發投票通知單、及提供線上查詢投開票所的服務。

延伸閱讀

