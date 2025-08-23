影／侯友宜籲「再熱也要出來投票」 盼選後紛擾劃下句點

823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜陪同國民黨立委羅明才前往投票，侯友宜表示，希望大家都能出來投下受中神聖一票，經過這次大罷免及政治紛擾，能在投票後畫下句點，朝野能夠和諧面對台灣的困境並解決人民痛苦，這才是最重要和大家最關切的事情。

至於內閣有官員請辭，侯友宜說，政府面對內憂外患，包括，美國關稅、國內經濟挑戰與政治動盪，政府應該讓執政團隊立即就定位，但是也提醒政府應該要用人唯才，不要分派系，而是依靠專業才能解決人民問題。 823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜（中）陪同國民黨立委羅明才（左）前往投票，侯友宜呼籲，天氣看起來很熱，再熱也要出來投票，表達心中寶貴意見。記者潘俊宏／攝影

