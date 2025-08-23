快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／侯友宜籲「再熱也要出來投票」 盼選後紛擾劃下句點

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
823第二波罷免及核三延役公投今天投票，國民黨立委羅明才一早前往投票。記者潘俊宏／攝影
823第二波罷免及核三延役公投今天投票，國民黨立委羅明才一早前往投票。記者潘俊宏／攝影

823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜陪同國民黨立委羅明才前往投票，侯友宜表示，希望大家都能出來投下受中神聖一票，經過這次大罷免及政治紛擾，能在投票後畫下句點，朝野能夠和諧面對台灣的困境並解決人民痛苦，這才是最重要和大家最關切的事情。

侯友宜表示，今天天氣看起來很熱，可是再熱也要出來投票，表達自己寶貴意見，投下神聖一票，希望經過這次大罷免投票後，這些政治紛擾能夠劃下句點，朝野能夠和諧面對台灣的困境並解決人民痛苦，這才是最重要和大家最關切的事情。

至於內閣有官員請辭，侯友宜說，政府面對內憂外患，包括，美國關稅、國內經濟挑戰與政治動盪，政府應該讓執政團隊立即就定位，但是也提醒政府應該要用人唯才，不要分派系，而是依靠專業才能解決人民問題。

823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜（中）陪同國民黨立委羅明才（左）前往投票，侯友宜呼籲，天氣看起來很熱，再熱也要出來投票，表達心中寶貴意見。記者潘俊宏／攝影
823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜（中）陪同國民黨立委羅明才（左）前往投票，侯友宜呼籲，天氣看起來很熱，再熱也要出來投票，表達心中寶貴意見。記者潘俊宏／攝影

公投 核電 核三 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

侯友宜陪羅明才投票 籲賴政府「唯才不唯親」

選前之夜 國民黨集結挺羅明才

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票...

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢...

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。