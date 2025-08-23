避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票，為免再次出現爭議，趙少康說他今天會格外謹慎，圈完票後，將票對折才走出圈票處。

趙少康今日一早就現身投票所，行使公民權利。他在投票前受訪表示，公投是人民行使權利，民進黨常講，台灣前途要由2300萬人民來決定，這次是決定台灣未來能源政策的公投。他鼓勵大家，不管持什麼立場，鼓勵大家出來投票，他也是盡義務、盡責任，他心情輕鬆。

趙少康也表態挺核能，表示美國總統川普、輝達執行長黃仁勳都講得很清楚，這就是世界潮流，台灣要不要跟世界潮流走，選民來決定。

趙少康不諱言談726亮票爭議。他說，上次投完票心情輕鬆，並沒有注意到正面、背面，他出圈票處後也離門滿遠的，沒想到被拍到，今天會加倍謹慎。

趙少康循程序，領取公投票後，緩步走入圈票處，只見他飛快圈選，還留了一點心，確認印泥乾掉，避免印泥暈染導致公投票作廢。他慢慢將票對折，才走出圈票處投入票匭，過程非常謹慎。

