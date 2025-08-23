影／重啟核三公投 民眾投票並非太踴躍

重啟核三公投上午進行，台南市投票所內、外，少有民眾排隊領票景象，投票所內有時選務人員還多過投票民眾。為確定民眾能順利投票，選務人員利用空檔時間檢查圈票處內外，與進出動線，張貼出口等告示。 重啟核三公投上午進行，選務人員張貼告示。記者陳正興／攝影 重啟核三公投上午進行，台南一處投票所內沒有排隊景象，選務人員等候民眾領票、投票。記者陳正興／攝影

