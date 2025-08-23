侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢，不過他要離開投開票所時，有一名疑帶著妻小的男子對著步行的侯高喊「發四萬」，侯友宜跟他打完招呼後上車離去，記者事後詢問該名男子是跟市長喊發四萬嗎？但該男子改口否認。

