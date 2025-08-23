從來沒這麼冷清！重啟核三公投登場 彰化縣長王惠美低調投票

今天重啟核三公投，彰化縣長王惠美今天上午低調地前往位在鹿港的投開票所投票，由於彰化縣沒有罷免投票，今整體投票情形冷清，過程也平和。

彰化市南郭國小設置的投開票所，是縣內在歷次各種選舉都是最多之一，過去常要排隊投票，但這次只有單一的重啟核三公投，加上沒有罷免投票的催動，很多 民眾索性不投票，或者放選舉假去玩，因此前往投票的民眾稀稀落落，有投開票所工作人員就說，從來沒有遇到這麼冷的選舉。

雖然沒有以往選舉的緊張氣氛，也無場外人員的人盯人，警方仍不敢掉以輕心，仍部署必須警力到場維護秩序，到上午為止，未傳出紛爭，過程平和。

彰化縣長王惠美今天一大早也前往鹿港投開票所投票，不過，未公布行程，十分低調，未發表談話，投完票後，隨即趕往台北為台灣設計展及彰化水果宣傳。

