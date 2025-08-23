影／今天過後⋯徐巧芯喊話停止台灣所有仇恨、鬥爭、分裂
大罷免第二波7名藍委案、核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所，投完票也秀出蓋有圈選章的左手。她喊話，不管結果如何，希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來。
徐巧芯投完票談及，今天9點30分來投票算早，她希望來看早上投票率，因為投票率牽涉公投案結果，也觀察9點30分人潮還滿多。國民黨立委陳菁徽8點30分左右也在周邊投票，她說看起來比想像中還要更多人早早出來投。
徐巧芯說，大家看速度很快，不一定要排隊，這是因為公投票就是這麼一張，相對來說，可以進出速度比較快，她也在場秀出蓋有圈選章的左手。
徐巧芯認為，不管這次結果怎樣，重點在於「我們都很希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來」，真的好好回到預算、國家上面，理性討論，不要再有這麼多仇恨在台灣發酵，這是最希望823結束後能夠看到的事。
徐巧芯直言，不管結果如何，它已經在整個罷免選舉當中，就是告一個段落。接下來，所有人應該要回到國政為焦點，停止所有一系列鬥爭行為。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言