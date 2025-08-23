影／今天過後⋯徐巧芯喊話停止台灣所有仇恨、鬥爭、分裂

大罷免第二波7名藍委案、核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所，投完票也秀出蓋有圈選章的左手。她喊話，不管結果如何，希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來。

徐巧芯投完票談及，今天9點30分來投票算早，她希望來看早上投票率，因為投票率牽涉公投案結果，也觀察9點30分人潮還滿多。國民黨立委陳菁徽8點30分左右也在周邊投票，她說看起來比想像中還要更多人早早出來投。

徐巧芯說，大家看速度很快，不一定要排隊，這是因為公投票就是這麼一張，相對來說，可以進出速度比較快，她也在場秀出蓋有圈選章的左手。

徐巧芯認為，不管這次結果怎樣，重點在於「我們都很希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來」，真的好好回到預算、國家上面，理性討論，不要再有這麼多仇恨在台灣發酵，這是最希望823結束後能夠看到的事。

徐巧芯直言，不管結果如何，它已經在整個罷免選舉當中，就是告一個段落。接下來，所有人應該要回到國政為焦點，停止所有一系列鬥爭行為。 核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所投票。記者林佳彣／攝影

