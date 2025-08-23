影／今天過後⋯徐巧芯喊話停止台灣所有仇恨、鬥爭、分裂

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所，投完公投案選票，秀出蓋有圈選章的左手。記者林佳彣／攝影
國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所，投完公投案選票，秀出蓋有圈選章的左手。記者林佳彣／攝影

大罷免第二波7名藍委案、核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所，投完票也秀出蓋有圈選章的左手。她喊話，不管結果如何，希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來。

徐巧芯投完票談及，今天9點30分來投票算早，她希望來看早上投票率，因為投票率牽涉公投案結果，也觀察9點30分人潮還滿多。國民黨立委陳菁徽8點30分左右也在周邊投票，她說看起來比想像中還要更多人早早出來投。

徐巧芯說，大家看速度很快，不一定要排隊，這是因為公投票就是這麼一張，相對來說，可以進出速度比較快，她也在場秀出蓋有圈選章的左手。

徐巧芯認為，不管這次結果怎樣，重點在於「我們都很希望在今天過後，台灣的仇恨、紛爭、分裂、鬥爭可以停下來」，真的好好回到預算、國家上面，理性討論，不要再有這麼多仇恨在台灣發酵，這是最希望823結束後能夠看到的事。

徐巧芯直言，不管結果如何，它已經在整個罷免選舉當中，就是告一個段落。接下來，所有人應該要回到國政為焦點，停止所有一系列鬥爭行為。

核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所投票。記者林佳彣／攝影
核三延役公投案投票日今登場，國民黨立委徐巧芯一早來到戶籍地的投開票所投票。記者林佳彣／攝影

公投 核電 核三 徐巧芯

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票...

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢...

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥...

